Матчи квалификационного раунда женского чемпионата Европы до 17 лет пройдут в Армении

В марте 2022 года стартуют матчи группового этапа квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2021/2022 до 17 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матчи второй группы лиги «B» пройдут 15-21 марта в Армении.

Напомним, что женская сборная Армении до 17 лет сразится со сверстницами из Турции, Уэльса и Швейцарии.

Ниже представляем расписание матчей второй группы лиги «B»:

Уэльс - Армения, 15 марта, 12:30, стадион «Городской», Армавир

Латвия - Турция: 15 марта, 15:30, Технический центр ФФА/Академия футбола

Уэльс - Латвия, 18 марта, 12:30, Технический центр ФФА/Академия футбола

Турция - Армения, 18 марта, 15:30, стадион «Городской», Армавир

Турция - Уэльс, 21 марта, 15:30, Технический центр ФФА/Академия футбола

Армения - Латвия, 21 марта, 15:30, стадион «Городской», Армавир.