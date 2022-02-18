В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль.

"Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале управления Народной милиции ДНР.