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Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС

Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС

Указом исполняющего обязанности президента Республики Армения Алена Симоняна, Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента Армении.

Араик Арутюнян занимает эту должность с 9 августа 2021 года.


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