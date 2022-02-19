25 тысяч жителей Луганска эвакуировали в Россию

Около 25 тысяч человек из самопровозглашенной Луганской народнойреспублики уже пересекли границу с Россией.

Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель МЧС республики в ходе консультации с временно исполняющим обязанности министра ЧС России Александром Чуприяном.

Ранее руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик объявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область. Женщин, детей и стариков эвакуируют в числе первых.