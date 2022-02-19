В Донецке объявили всеобщую мобилизацию
Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Известно, что из ДНР эвакуировано уже более 6600 человек, 2436 из которых дети.
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