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Великобритания переносит посольство из Киева во Львов

Великобритания переносит посольство из Киева во Львов

Посольство Великобритании в Украине временно переносится из Киева во Львов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Британии.

В МИД призвали всех граждан немедленно покинуть Украину до тех пор, пока доступен коммерческий транспорт.


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