Европейские индексы снизились - 18-02-22

МОСКВА, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.47% и составил 15042.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.25% и составил 6929.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.32% и составил 7513.62 пункта, а российский RTSI снизился на 4.05% и составил 1391.31 пункта.