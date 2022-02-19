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В Ростовской области МЧС приведено в повышенную готовность

В Ростовской области МЧС приведено в повышенную готовность

В связи с ситуацией с беженцами из Донецка и Луганска в Ростовской области приведено в повышенную готовность МЧС России. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в процессе оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники. 

Ранее руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик объявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область. Женщин, детей и стариков эвакуируют в числе первых.

Известно, что из Луганска уже эвакуировано более 25 тысяч человек, из Донецка — 6600 человек.


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