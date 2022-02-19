Зеленский вернется в Украину сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и в тот же день вернется на родину.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Естественно, обсуждения Мюнхенской конференции по безопасности будут посвящены угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашей страны должна быть представлена правильно, чтобы вопросы, касающиеся Украины, были решены при участии Украины", - говорится в сообщнии.