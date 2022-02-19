Байден продлил в США режим чрезвычайного положения из-заCovid-19

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране, который действует с марта 2020 года,в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили из Белого дома.

В Соединенных Штатах с начала эпидемии по сей день зарегистрировано 78,3 млн случаев заражения, погибли более 933 тысяч человек. По этому показателю США лидируютв мире.