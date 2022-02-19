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Зеленский в Мюнхене встретится с Джонсоном, Шольцем и Харрис

Зеленский в Мюнхене встретится с Джонсоном, Шольцем и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем, вице-президентом США Камалой Харрис.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что в рамках встреч Зеленский попытается достичь конкретных договоренностей, согласно которым Киеву будет оказана дополнительная военная и финансовая помощь.


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