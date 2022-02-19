Зеленский в Мюнхене встретится с Джонсоном, Шольцем и Харрис
12:19, 19 Февраль, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем, вице-президентом США Камалой Харрис.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе президента.
Отмечается, что в рамках встреч Зеленский попытается достичь конкретных договоренностей, согласно которым Киеву будет оказана дополнительная военная и финансовая помощь.
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