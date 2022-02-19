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Источник сообщил о взрыве снаряда в Ростовской области

Источник сообщил о взрыве снаряда в Ростовской области

Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области

В Ростовской области в километре от границы с Украиной, предположительно, взорвался снаряд.

На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд.

Как передает Арменпресс,  об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.

"Взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.

 Ранее сообщалось, что МЧС России в Ростовской области приведено на высокий уровень подготовки в связи с ситуацией с беженцами из Донецка и Луганска.


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