Источник сообщил о взрыве снаряда в Ростовской области
Источник сообщил о взрыве снаряда на территории Ростовской области
В Ростовской области в километре от границы с Украиной, предположительно, взорвался снаряд.
На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв — по предварительным данным, разорвался снаряд.
Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.
"Взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что МЧС России в Ростовской области приведено на высокий уровень подготовки в связи с ситуацией с беженцами из Донецка и Луганска.
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