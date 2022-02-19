Во всех учебных заведениях Донецка приостановлен учебный процесс

Министерство образования и науки самопровозглашенной Донецкой народной республики распорядилось прекратить учебный процесс во всех учебных заведениях.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"В связи с резким обострением ситуации на всей территории республики, опасностью для жизни и здоровья учащихся, сотрудников образовательных и научных учреждений, во всех образовательных и научных учреждениях с 19 февраля 2022 года прекращается учебный процесс до опубликования соответствующего распоряжения»,- говорится в заявлении