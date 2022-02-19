Канцлер Германии считает возможным диалог с РФ по вопросам безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что с Россией возможен диалог по вопросам безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Есть противоречия с Россией в вопросе безопасности, но диалог с ней возможен", - сказал канцлер.