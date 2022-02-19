Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российский лидер следит за запуском баллистических ракет из ситуационного центра с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По данным Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В нем принимают участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В военном ведомстве сообщили, что курсы сил стратегического сдерживания были запланированы для проверки уровня готовности органов военного руководства.