Германия пригрозила ввести жесткие экономические санкции против России
14:54, 19 Февраль, 2022
НАТО не даст военного ответа на возможные военные действия России на Украине, но за ними последуют жесткие экономические санкции.
Как передает Арменпресс, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комиссии Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Подготовлены жесткие экономические санкции, если Путин пойдет на военный шаг. Но он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, естественно, будет противостоять. Однако будут серьезные последствия",- сказала она.
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