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Германия пригрозила ввести жесткие экономические санкции против России

Германия пригрозила ввести жесткие экономические санкции против России

НАТО не даст военного ответа на возможные военные действия России на Украине, но за ними последуют жесткие экономические санкции.

Как передает Арменпресс, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комиссии Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

 «Подготовлены жесткие экономические санкции, если Путин пойдет на военный шаг. Но он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, естественно, будет противостоять. Однако будут серьезные последствия",- сказала она.


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