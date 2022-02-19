Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Армении днем с 19-21 февраля постепенно повысится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,на территории республики днем 19-го, с 20-24 февраля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.