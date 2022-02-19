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Covid-19: в Грузии за сутки зафиксировано более 13 тысяч случаев

Covid-19: в Грузии за сутки зафиксировано более 13 тысяч случаев

В Грузии по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 13 288 новых случаев заражения коронавирусом

Как передает Арменпресс со ссылкой на stopcov.ge, созданную правительством Грузии, общее количество случаев в стране составляет 1 млн 539 тыс. 493.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 21 183 пациента. В стране от вируса скончался еще 51 человек, общее число смертей-15 822.

 

 


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