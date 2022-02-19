Кремль подвел итоги учений сил стратегического сдерживания

В ходе учений сил стратегического сдерживания была проверена готовность выполнять поставленные перед ними задачи, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

В Кремле заявили, что задачи учений сил стратегического сдерживания полностью завершены, все ракеты поразили цели, подтвердив указанные характеристики.

Ранее 19 февраля президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.