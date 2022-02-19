В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Мюнхене.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры выразили удовлетворение положительной динамикой отношений, основанных на исторических связях и взаимопонимании между двумя народами, выразив готовность поднять армяно-иранское сотрудничество на качественно новый уровень в сфере безопасности, энергетики, транспорта, туризма, культуры, торгово-экономической и других сферах.

Министры иностранных дел Армении и Ирана подчеркнули необходимость доработки и подписания соглашения «О создании международного транспортного коридора Персидский залив-Черное море», подчеркнув в этом контексте важность совместных усилий экспертов по организации 6-ой встречи.

Арарат Мирзоян и Хоссейн Амир Абдоллахиан коснулись широкого круга вопросов, касающихся региональной и международной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха и его народа, а также проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Министр высоко оценил позицию Ирана относительно территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении. Была подчеркнута также необходимость мирного и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.