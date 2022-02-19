Борис Джонсон заявил, что НАТО не является угрозой для России 

НАТО готова дать президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не является угрозой для России.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Впереди есть путь, если президент Путин готов. Можно обсудить те угрозы, которые он утверждает, что видит. Потому что на самом деле мы все знаем, что все эти угрозы являются бредом. Это результат хронического ошибочного представления Кремля о НАТО» - сказал Джонсон.

Он отметил, что Североатлантический альянс — это не угроза, это мирный и оборонный альянс.

«Мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы показать эту точку зрения и дать гарантии, в которых он нуждается», - заявил британский премьер.