Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон

Санкции против России затронут военную, экономическую и энергетическую сферы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.