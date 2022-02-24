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Греция подарила Армении 35 тыс доз вакцины компании Moderna 

Греция подарила Армении 35 тыс доз вакцины компании Moderna 

В Армению прибыл груз из 35 тысяч доз вакцины "СпайкВакс" компании "Модерна", подаренной правительством Греции Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, передача была осуществлена при поддержке Механизма гражданской защиты Европейского союза и в рамках инициативы "Команда Европы".


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