Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

В Германии заявили, что не будут продавать Украине летальное оружие

В Германии заявили, что не будут продавать Украине летальное оружие

Позиция правительства Германии по экспорту вооружений неизменна, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Требования посла (Украины в ФРГ Андрея Мельника) известны, так же, как и позиция федерального правительства. Могут только вновь повторить позицию федерального правительства: мы не будем поставлять оружие Украине", - заявил министр на пресс-конференции.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]