В Донецке снаряды попали в жилые дома

В Донецке зафиксированы прямые попадания в жилые дома при обстрелах со стороны ВС Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

"Под обстрелом киевских силовиков: Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители", - говорится в сообщении Кулемзина.