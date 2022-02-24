В Донецке снаряды попали в жилые дома
18:33, 24 Февраль, 2022
В Донецке зафиксированы прямые попадания в жилые дома при обстрелах со стороны ВС Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом киевских силовиков: Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители", - говорится в сообщении Кулемзина.
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