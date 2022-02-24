Армения и Франция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Армения и Франция сегодня, 24 февраля, отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как передает Арменпресс, в этой связи министерство иностранных дел Армении сделало запись в Twitter:

«30 лет назад между Арменией и Францией были установлены дипломатические отношения, что положило начало нашим межгосударственным отношениям, основанным на многовековой дружбе, подкрепленной прекрасным сотрудничеством в ряде областей».

Франция – один из самых близких друзей Армении и армянского народа, один из самых надежных партнеров нашей страны. Отношения между Ереваном и Парижем находятся на самом высоком уровне. Стороны активно сотрудничают как на двусторонней, так и на многосторонней основе в различных форматах.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Французской Республикой были установлены ровно 30 лет назад, 24 февраля 1992 года.

За 30 лет между Арменией и Францией было подписано 16 документов, в том числе Рамочный договор между правительством Республики Армения и правительством Французской Республики, подписанный 9-ого декабря 1997 г.

Двусторонний товарооборот по данным на 2021 г. составил более 94 млн долларов США.

31 марта 2018 г. Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения вo Франции была назначена Асмик Толмаджян.

1 декабря 2011 г. Вардан Сирмакеш был назначен генеральным консулом Республики Армения в Марселе.

В 2013 в Лионе открылось генеральное консульство Республики Армения.

29 сентября 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Армении Анн Луйо вручила свои верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.