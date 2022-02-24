Украинцам в России ничего не угрожает: МИД РФ

Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее обе страны сообщили об эвакуации своих представительств.

"Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее", — сказала она.

Захарова отметила, что эвакуация сотрудников российской дипмиссии проходила в условиях реальной угрозы их жизни — им поступали угрозы физической расправы.