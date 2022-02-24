Подтверждаю солидарность Франции и Европейского союза с украинским народом: посол Анн Луйо

Проходящие в Брюсселе встречи позволят европейским лидерам принять решение о санкциях, которые будут применены к России за нападение на Украину. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Анн Луйо в ходе проходящего в посольстве мероприятия.

Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, и в нем принимают участие ряд высокопоставленных лиц, в том числе члены правительства Армении и послы иностранных государств.

В начале своего выступления посол Анн Луйо отметила, что это очень счастливый день для Армении и Франции, и они собрались, чтобы отметить эту важную годовщину, но то, что происходит в эти дни, особенно то, что произошло прошлой ночью в Украине, не позволяет не затрагивать эти события.

В своем выступлении посол подчеркнула, что подтверждает солидарность Франции и Евросоюза с украинским народом. «Встречи в Брюсселе должны дать возможность принять решение о жестких санкциях, которые должны быть применены. Я подтверждаю солидарность Франции и Европейского союза с украинским народом», - заявил посол Франции в Армении.