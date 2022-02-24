Франция рядом с Арменией: Жан-Батист Лемуан

В ближайшее время в Париже под эгидой президента Франции состоится армяно-французский форум, который откроет перед армянской молодежью новые перспективы и будет способствовать укреплению двусторонних армяно-французских связей. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией мероприятия заявил генеральный секретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан, поздравив две страны с важной годовщиной.

«Уже тридцать лет Франция как никогда рядом с Арменией, помогая ей восстановиться и смотреть в будущее. Это радостный момент. Да здравствует французско-армянская дружба! И к делу на следующие 30 лет!» — сказал французский дипломат.

Лемуан также сообщил, что французская сторона подписала с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном амбициозную дорожную карту экономического сотрудничества и под эгидой президента Франции в Париже пройдет французско-армянский форум «Амбиции: Франция-Армения».

«Этот форум объединит основных акторов двусторонних отношений, и, уверен, позволит раскрыть новые идеи, новые проекты. Цель форума — открыть перспективу для армянской молодежи, еще больше укрепить связи между нашими двумя странами», — добавил Жан-Батист Лемуан.