Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира: МИД РФ

Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такая прерогатива есть только у СБ ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"Хотим еще раз напомнить. У западных стран нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития. Ни ЕС, ни НАТО, как гласит ст. 8 принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Хартии европейской безопасности, "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния". Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - заявили в дипведомстве.