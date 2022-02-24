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Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"То, что происходит - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - заявил Путин на встрече с крупным бизнесом.


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