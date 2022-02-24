Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций

Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами.

"Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", - сказал Путин.