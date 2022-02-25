НАТО не будет воевать за Киев, а устоит ли перед соблазном Турция?

Утром 24 декабря президент России Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» по защите людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам Путина, Россия выступает против «националистических кругов в Украине, а также добивается демилитаризации».

Украина назвала произошедшее «захватнической войной». США и Великобритания расценили действия России как нападение на Украину. Поступали сообщения о взрывах под Киевом и другими городами Украины. Более того, российские войска диктуют свою волю украинским военным и заставляют их отступать.

В своем послании, которое прозвучало вчера в 06:30 по ереванскому времени, президент России сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к России. Россия признала их независимость 21 февраля, а днем позже Федеральный совет согласился разрешить президенту использовать российские войска за границей.

«Я принял решение о проведении специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении, добавив, что «привлечет к ответственности тех, кто совершил множество кровавых преступлений против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации». При этом он подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать украинские территории. Обращаясь к украинцам, российский лидер сказал: «Сегодняшние события не связаны с желанием ущемить интересы украинского народа. Наши действия - это самозащита от угроз. Как бы это ни было трудно, я призываю вас понять это». При этом Путин призвал украинских военнослужащих сдать оружие. «Дорогие друзья, ваши отцы и деды не для того сражались с немцами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Я призываю вас немедленно сложить оружие. Каждый, все выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям».

Телеобращение Путина длилось 27 минут. Он говорил о расширении НАТО на Восток, напоминая о распаде Советского Союза и дисбалансе сил в мире, проводя параллели с Великой Отечественной войной.

Российская военная операция проводится по 3 основным направлениям: Донбасс, Крым и северное направление. По некоторым данным, российские войска вошли на север из Белоруссии, хотя белорусские СМИ это опровергли. Зеленский объявил в стране военное положение. За несколько часов до войны президент Украины обратился к гражданам России, призвав их не стрелять. «Вам говорят, что Украина может угрожать России. Такого не было в прошлом и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. Мы также требуем гарантий нашей безопасности от вас, России и других гарантов Будапештского меморандума».

В связи с событиями на Украине НАТО созвало экстренное совещание. Было заявлено, что эта военная структура решительно осуждает действия России, призывает к немедленному прекращению боевых действий и к дипломатическому диалогу. Североатлантический альянс считает, что не НАТО закрыл дверь для дипломатического решения проблемы, а Россия. По мнению НАТО, цель Кремля - восстановить свою сферу влияния и «разрушить правила, которые десятилетиями обеспечивали нам безопасность», и Россия нападает на «суверенных миролюбивых людей». Отмечая это, НАТО констатирует, что он является сильнейшим в истории военным оборонным альянсом, поэтому не ищет конфронтации, он защищает своих союзников, не имеет войск на Украине и не планирует иметь. НАТО не будет создавать антипутинский альянс (позднее Зеленский утверждал, что обсуждал с лидерами ряда стран вопрос создания антипутинской коалиции) и не будет воевать за Украину. Основная цель - не допустить возникновения конфликта в Европе. Тем не менее, альянс, по словам генсека НАТО, давно и последовательно помогает Киеву строить «новые вооруженные силы», которые будут лучше, чем в 2014 году.

Столтенберг не ответил на вопрос, есть ли у НАТО опыт подобных мероприятий. Сегодня состоится виртуальный саммит лидеров НАТО, в ходе которого будет разработан план действий организации.

Если не брать во внимание заявления некоторых государств и союзов, осуждающих российскую операцию или поддерживающих Украину, то получается, что Киев фактически остался один, и даже в разговоре со своим австрийским коллегой Владимир Зеленский признался, что не знает, сколько сможет продержаться украинская армия. Президент Украины также призвал власти Турции закрыть проливы Босфор и Дарданеллы, через которые суда пересекают Черное море. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондарь. «Сейчас важно, какую поддержку мы должны оказать Украине. Вот я обращаюсь к турецкой администрации с просьбой помочь Украине. Мы требуем закрытия пролива Дарданеллы. Важна и поддержка, которая будет нам оказана в виде предоставления оборонительного вооружения», - сказал Бондарь. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от сотрудничества ни с Москвой, ни с Киевом. «У нас есть политические, экономические и военные отношения с Россией. Есть также политические и военные отношения с Украиной», - сказал он, добавив, что ради Украины он никогда не поставит под угрозу выгодное сотрудничество.

Но нельзя забывать, что Турция - член НАТО и на Эрдогана могут давить «друзья по оружию». Турки не признают присоединение Крыма к России, а также продают украинцам байрактары и строят для них корабли. Есть еще один важный момент. Право судов всех стран беспрепятственно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы было установлено в 1936 г. Конвенцией о режиме проливов, подписанной в Монтрё (Швейцария). И эта же Конвенция давала Турции право контролировать важнейшие упомянутые морские артерии. Такая ситуация не в пользу многих стран, и все больше людей начинают говорить о том, что ее стоит пересмотреть. Если США пригрозят пересмотреть Конвенцию, как на это отреагирует Турция? Более того, турки недовольны тем, что Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада. А если бы они закрыли проливы для кораблей ВМФ России, то поставили бы в тяжелое положение российские военные базы в Сирии, авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус. Может ли соблазн изменить баланс сил на Ближнем Востоке одним ударом перевесить осторожность?

Что будет делать Турция дальше - станет ясно в самое ближайшее время. Эрдоган в Анкаре созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации в Украине.

Следует отметить, что вчера российским войскам удалось добиться значительных успехов на нескольких направлениях. Кажется, что Запад просто боится столкнуться с Россией, но на самом деле, на данном этапе он решил свою главную проблему. Эта война создала такую пропасть между братскими народами, что у них, кажется, нет шансов на примирение. Украина фактически становится «надежной» площадкой против России. Русским и украинцам действительно есть что спасать, если они не хотят поддаваться на англо-саксонские провокации.

Ишхан КИШМИРЯН