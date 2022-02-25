Европейские индексы снизились - 24-02-22

МОСКВА, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.96% и составил 14052.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 3.83% и составил 6521.05 пункта, британский FTSE снизился на 3.88% и составил 7207.38 пункта, а российский RTSI снизился на 39.44% и составил 742.91 пункта.