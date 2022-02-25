Мы стали большой и дружной семьей: Арман Татоян попрощался с сотрудниками

Срок полномочий Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна истек 23 февраля 2022 года. Как передает «Арменпресс», по этому поводу состоялась его встреча с сотрудниками Офиса Защитника прав человека.

Арману Татояну была вручена подготовленная для него памятная медаль с подписями сотрудников и с выражениями благодарности. Он, в свою очередь, выразил благодарность за самоотверженный труд сотрудников, за их патриотизм, пожелал успехов в работе, призвав продолжать миссию с такой же ответственностью.

«Апрельскую войну 2016 года и 44-дневную войну 2020 года мы прошли вместе. Посетили почти все приграничные села, и для того, чтобы фиксировать азербайджанские дислокации на карте, мы исследовали все, в прямом смысле этого слова - камень за камнем, дерево за деревом. Во время этих визитов мы даже попадали под азербайджанский обстрел, но одно можно сказать точно, мы свою работу завершили. Мы были честны друг с другом и поддерживали друг друга. Мы работали, помогая друг другу, и не отступали. Нас объединяли трудности, и мы двигались только вперед.

Мы все поняли, что это не просто работа, а миссия перед Родиной, которую нужно выполнять ответственно, без ограничений.

Невозможно подсчитать, сколько бессонных ночей мы провели в местах срочных визитов, или в нашем Офисе, коллектив, которого был движущей силой всех наших великих достижений, с которым мы прошли долгий путь, работая в формате 24/7.

Наш коллектив стал большой и сплоченной семьей, в которой есть желание помогать друг другу и вместе решать проблемы», - заключил Арман Татоян.