Глава Пентагона обсудил ситуацию на Украине с союзниками США по НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с американскими союзниками по НАТО российскую военную операцию на Украине. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

Как указывается в заявлении, Остин обсудил ситуацию на Украине с 15 союзниками США по НАТО и европейскими партнерами. В частности, состоялись прямые переговоры Остина с его канадским и турецким коллегами. Остин также принял участие в виртуальной встрече с главами оборонных ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании. Кроме того, шеф Пентагона участвовал в телеконференции с министрами обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Согласно распространенному документу, Остин "подтвердил единство США, их союзников и партнеров в поддержке Украины", а также заявил о необходимости предотвращения угрозы НАТО. "Он попросил союзников по НАТО рассмотреть дополнительные вложения в обеспечение оборонных возможностей альянса и укрепление средств самообороны Украины перед лицом российской агрессии", - отмечается в документе. В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли также провел по телефону беседу по ситуации вокруг Украины со своими коллегами по всему миру.