Зеленский заявил о необходимости создания антивоенного альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создать антивоенный альянс. Как передает «Арменпресс», об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем нашу свободу, нашу землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Я обсуждал это с Анджеем Дудой (президентом Польши, ред.), обращался к «Бухарестской девятке» с просьбой защитить, ввести санкции, оказать давление на агрессора. Мы должны вместе сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», - написал Зеленский.