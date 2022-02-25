Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Зеленский заявил о необходимости создания антивоенного альянса

Зеленский заявил о необходимости создания антивоенного альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создать антивоенный альянс. Как передает «Арменпресс», об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем нашу свободу, нашу землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Я обсуждал это с Анджеем Дудой (президентом Польши, ред.), обращался к «Бухарестской девятке» с просьбой защитить, ввести санкции, оказать давление на агрессора. Мы должны вместе сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», - написал Зеленский.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]