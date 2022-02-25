Премьер-министр Республики Армения и главы правительств стран ЕАЭС встретились с президентом Казахстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и главы правительств стран ЕАЭС встретились с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, президент Казахстана приветствовал глав делегаций стран ЕАЭС и выразил надежду, что заседание Евразийского межправительственного совета, проходящее в Нур-Султане, пройдет эффективно.

В своей речи Никол Пашинян заметил, что президент Казахстана был прав, отметив, что сегодняшнее заседание совпало с резким обострением геополитической ситуации.

«Очевидно, что мы находимся в чувствительном периоде, в геополитически чувствительных тектонических процессах, в этом контексте, конечно, Евразийский экономический союз - это формат развития экономик наших стран.

Очевидно, что действия санкций окажут влияние на экономическую атмосферу в Евразийском регионе, и в этом плане мы должны обсудить, какие оперативные решения следует принять, чтобы минимизировать эти негативные последствия или, по возможности, обойти их, осуществляя соответствующие шаги.

Вы правильно заметили, что результаты 2021 года были положительными для Евразийского экономического союза, хотя прошлый год был кризисным, но общий объем торгово-экономических связей внутри ЕАЭС, товарооборот вырос, что является довольно позитивным сигналом для всех нас», - сказал премьер-министр Армении.

Никол Пашинян подчеркнул, что есть потенциал для расширения Евразийского экономического региона. «Есть государства-наблюдатели, с которыми мы достаточно эффективно сотрудничаем. Некоторый интерес к укреплению связей с Евразийским экономическим союзом проявляют и другие страны. Я считаю, что это в целом позитивный процесс. Надеюсь, что Евразийский экономический союз, нам всем удастся реализовать политику, которая в сложившейся ситуации укрепит ЕАЭС как экономическую платформу, продолжит давать импульсы развитию экономик наших стран», - отметил Никол Пашинян.