Украина готова к переговорам с Россией по вопросу нейтрального статуса

Украина готова вести переговоры с Россией по вопросу нейтрального статуса, но, прежде всего, должна получить гарантии безопасности. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на украинский сайт Unian, об этом заявил советник руководителя Аппарата президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - написал Михаил Подоляк.