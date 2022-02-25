Глава ЕК заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа

Нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счёт СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. "Газпром" показал себя как ненадёжного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля. В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент (России Владимир) Путин полностью отключит нас от российского газа", - сказала она.

Однако это краткосрочная перспектива, добавила глава ЕК, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы должны создать чёткую стратегию (с учётом) негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива", - сказала она.