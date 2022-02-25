Важно сохранить темп и разрабатывать механизмы совместного реагирования на экономические вызовы: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшемся в Нур-Султане. В нем участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также премьер-министр Узбекистана, как государства-наблюдателя в ЕАЭС, Абдулла Арипов.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в своем выступлении Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания!

Прежде всего, позвольте поблагодарить наших казахстанских партнеров за проведение сегодняшней встречи на высоком уровне.

Пользуясь случаем, уважаемый Алихан Асханович, еще раз хочу поздравить Вас с назначением на должность премьер-министра Республики Казахстан. Уверен, что Ваш богатый опыт внесет весомый вклад в развитие Казахстана и в углубление нашего интеграционного союза.

Искренне приветствую премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Нигматовича Арипова и подтверждаю свою готовность развивать сотрудничество в рамках программ со странами-наблюдателями, в том числе и в рамках инициатив Евразийского экономического союза.

Хотел бы с удовлетворением отметить положительные результаты и тенденции, зарегистрированные в 2021 году в сфере взаимной торговли между нашими странами. Необходимо, чтобы при эпидемиологических ограничениях и глобальных экономических потрясениях работа внутри Союза могла бы продолжаться на систематической основе.

Более того, в 2020 году за счет внешних факторов, таких как замедление роста мировой торговли и промышленного производства, за счет спада взаимной торговли, экономика Армении обеспечила значительный рост взаимной торговли со странами ЕАЭС. Товарооборот в 2021 году увеличился на 20,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,7 млрд долларов США. Объем экспорта из Армении в страны ЕАЭС за тот же период увеличился на 25,2%. При этом темпы роста экспорта во взаимной торговле выше, чем темпы роста экспорта армянской продукции в третьи страны. Наилучшие темпы роста обеспечили свежая и переработанная сельскохозяйственная продукция, алкогольная и безалкогольная продукция, текстильная и обувная продукция, а также продукция ряда других отраслей, пользующихся спросом в государствах-членах ЕАЭС.

Наряду с ростом объемов экспорта увеличились и показатели импорта из стран Союза в Армению. Так, импорт по странам происхождения увеличился на 18,5%.

Надеемся, что в этом году сотрудничество будет не менее эффективным, включая реализацию новых инициатив и в основных сферах союзной интеграции.

Не будет преувеличением отметить, что такие результаты стали возможными благодаря скоординированным усилиям национальных правительств и союзных органов. Мы все переформатировали нашу работу в сторону более практических действий, быстрого принятия решений на благо наших граждан и бизнеса. На данном этапе очень важно сохранить набранный темп, продолжить разработку механизмов совместного реагирования на экономические вызовы.

Сегодня уровень развития цифровых технологий играет решающую роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. Республика Армения рассматривает переход к цифровой экономике как ключевой драйвер экономического роста, традиционно активно участвует и поддерживает формирование и реализацию цифровой повестки Союза.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть важность реализации Евразийского сетевого проекта производственной кооперации, субподряда и трансфера технологий. Промышленное сотрудничество между странами Союза должно быть направлено на углубление сотрудничества в приоритетных областях, устранение барьеров в торговле, развитие импортозамещения, внедрение инноваций, создание новых высокотехнологичных производств.

Хочу отметить, что у Армении есть возможности в области микроэлектроники, позволяющие производить сложную электронную продукцию, что может быть важным шагом в развитии кооперации предприятий микроэлектроники в рамках нашего Союза.

Кроме того, считаем возможным расширение производственной кооперации в сфере гражданской авиации. Развитие этого направления позволит производителям сосредоточить свои усилия на собственном производстве наиболее востребованной продукции.

В связи с этим необходимо расширение инструментов государственной поддержки промышленности в странах Союза, возможные направления их поступательного сближения.

Раскрывая цифровой потенциал Союза, не могу не упомянуть о подписании Соглашения об использовании навигационных пломб на пути следования грузов в ЕАЭС и Соглашения о механизме прослеживаемости. Применение положений соглашений направлено на обеспечение дальнего цифрового сопровождения при трансграничной перевозке товаров, упрощение процедуры их таможенного оформления на границе и в конечном итоге направлено на повышение прозрачности перевозок, что также положительно отразится на развитии транспортных услуг. Диверсификация транспортной инфраструктуры будет стимулировать рост торговли внутри Союза, экспорт товаров на внешние рынки, а также развитие транзитных транспортных коридоров.

Не менее важным является развитие электронной коммерции, которая не только стремительно набирает обороты, меняя потребительское поведение мирового рынка, но и расширяет свои трансграничные возможности. В то же время необходимо ускорить работу по совершенствованию механизма налогообложения электронной коммерции внутри Союза в соответствии с лучшим мировым опытом налогового администрирования.

Наконец, принимая во внимание тот факт, что в 2022 году Кыргызстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе, хотел бы пожелать успехов нашим партнерам и подтвердить готовность Республики Армения к сотрудничеству с председательствующими государствами-членами в интересах дальнейшего Евразийской интеграции.

Уверен, что наши совместные усилия будут успешными как внутри Союза, так и на национальном уровне, во благо наших граждан».

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с участием Узбекистана в отдельных инициативах в рамках ЕАЭС, макроэкономическое положение стран ЕАЭС, предложения по экономическому развитию, вопрос прослеживаемости товаров внутри Союза и дальнейшее сотрудничество в сфере промышленности.

Рабочий визит Никола Пашиняна в Республику Казахстан завершился.