Макрон заявил, что предложит Украине помощь в размере €300 млн и военную технику

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах направить Украине помощь в размере €300 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Украине выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере €1,2 млрд <...> Франция дополнительно выделит €300 млн для украинской экономики, и мы также готовы продолжить поставки военного оборудования", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Глава государства также заявил о солидарности ЕС в вопросе оказания помощи Украине.

Кроме того, как указал Макрон, Париж намерен ввести свои санкции против Москвы вслед за санкциями Евросоюза.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.