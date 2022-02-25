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Премьер-министр Армении поздравил Раису Мкртчян с 80-летием

Премьер-министр Армении поздравил Раису Мкртчян с 80-летием

Премьер-министр РА Никол Пашинян в связи с 80-летием народной артистки РА Раисы Мкртчян направил ей поздравительное послание. Как сообщает «Арменпресс», в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Уважаемая госпожа Мкртчян!

От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием!

Вы одна из своеобразных представительниц армянской эстрады, чье особое стилистическое исполнение стало важной частью богатого наследия нашего музыкального творчества.

Ваша  деятельность символизирует целый период. Вы заслуженный педагог, вносите весомый вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Я рад, что Вы продолжаете успешно передавать свой богатый опыт и знания нашей молодежи.

Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в Вашей дальнейшей деятельности».


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