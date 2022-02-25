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Армен Григорян и посол Казахстана обсудили экономические и политические вопросы, представляющие взаимный интерес

Армен Григорян и посол Казахстана обсудили экономические и политические вопросы, представляющие взаимный интерес

25 февраля секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Армении Болатом Бариевичем Иманбаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, посол высоко оценил динамику развития торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном, а также двустороннего культурного и политического сотрудничества. В этом контексте секретарь Совета безопасности подчеркнул не нарушаемую реализацию повестки сотрудничества ОДКБ-ЕАЭС.

В ходе встречи стороны затронули и другие экономические и политические вопросы, представляющие взаимный интерес, подтвердили двустороннюю готовность к дальнейшему взаимовыгодному развитию отношений.


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