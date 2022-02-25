В любительском турнире «Кубок премьер-министра» примут участие и иностранцы, проживающие в Армении

В любительском теннисном турнире, проводимом в рамках инициативы «Кубок премьер-министра», заметно активное участие.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» начальник Управления массового спорта и физической культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Сергей Абраамян отметил, что в турнире участвуют 1 594 спортсмена.

«На данный момент первый этап, который считается региональным, уже завершен. Скажу, что региональные туры прошли во всех областях, в том числе и в Республике Арцах. Финал состоится в спортивной школе города Чаренцаван Котайкской области, где будут соревноваться занявшие первое, второе и третье места в 4-х возрастных группах. Всего 12 человек», - представил Сергей Абраамян.

Финал состоится 12 и 13 марта. В этом году, помимо граждан Армении, в любительском турнире по теннису могут участвовать и проживающие в Армении иностранные граждане. Их турнир стартует 13 марта.

«Мы добавили этот компонент, потому что были желающие. К нам обратились посольства, выразив желание участвовать, и мы предоставили им эту возможность», - сказал Сергей Абрамян.

По словам президента Федерации настольного тенниса Армении Феликса Саркисяна, отрадно, что в список видов Кубка включен и теннис. Он отметил, что наблюдается активное участие.

«Предварительный этап прошел нормально, должен сказать, что хотя это любительский турнир, но есть достаточно сильные игроки. Активное участие показывает, что многие люди являются поклонниками этого вида спорта. Есть семьи, которые и дома создают условия для этой игры», - сказал Феликс Саркисян.

Помимо тенниса, в течение года будет проведено 3 других массовых спортивных мероприятия: бег, плавание, велоспорт. По словам Сергея Абрамяна, их цель - пропаганда спорта и здорового образа жизни.

«Интерес настолько велик, что многие не только готовятся, но и предлагают продлить дистанцию, которую нужно преодолеть. Ожидаем, что в этом году участников будет больше», - сказал Сергей Абрамян.

За 1-е место установлена премия - 1 000 000 драмов, за 2-е место - 600 000 драмов, за 3-е место - 400 000 драмов. Денежные премии получат и те, которые займут места до 20-го.