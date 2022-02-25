В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу

Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, считает ли Китай военную на Украине "вторжением" после всего, что произошло за последние сутки.

"Суверенитет и территориальную целостность каждой страны нужно уважать и защищать. Основные цели и принципы Устава ООН также необходимо отстаивать совместными усилиями, это принцип, который Китай всегда поддерживал, а также основная норма международных отношений, которую должны соблюдать все страны", – заявил дипломат.

В то же время, указал он, мы видим, что история украинского вопроса сложная и особенная, и, понимая рациональные обеспокоенности России в сфере безопасности, Китай выступает за полный отказ от менталитета холодной войны и формирование сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности путем диалога и переговоров.

Дипломат также не стал прямо отвечать на вопрос о том, признает ли Китай ЛНР и ДНР, указав лишь, что украинский вопрос имеет сложную историю, и выразив надежду, что стороны урегулируют разногласия путем переговоров.

"Украина, несомненно, является суверенным государством, позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, она не изменилась", - заявил он, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин до сих пор Украину суверенным государством.