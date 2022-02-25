Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

IDBank осуществляет очередной выпуск именных купонных облигаций

IDBank осуществляет очередной выпуск именных купонных облигаций

25 февраля 2022 года IDBank посредством публичного предложения выпустит именные купонные драмовые облигации на следующих условиях:

Общий объем - 1 500 000 000 драмов РА

Количеств - 150 000 штук

Номинальная стоимость - 10 000 драмов

Срок обращения - 27 месяцев

Купонная годовая доходность - 9,25%

Дата погашения - 25 мая 2024 г.  

Периодичность выплаты купона - 3 месяца.

Именные купонные облигации с отличительным кодом AMANLBB2GER8 будут размещаться с 25 февраля 2022 г. по 18 мая 2022 г. посредством открытой оферты.

Заполнив соответствующее заявление и подав его в Банк, Вы сможете получить облигации РА, полная информация о которых (дифференциальный код, номинал, количество, годовой купонный доход, день выплаты купона, день погашения облигаций) будет отражена в статье «Банкинг» раздела «Банковские услуги» приложения Idram&IDBank .

Полная информация о втором выпуске драмовых облигаций IDBank 2022 доступна по следующей ссылке:

Программный проспект облигаций зарегистрирован решением № 1/392А председателя Центрального банка Республики Армения 23 июля 2021 года. Ознакомиться с электронными версиями проспекта программного обеспечения и его дополнения հիմնական с основными условиями данного выпуска можно на официальном сайте IDBank -а.

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]