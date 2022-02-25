В РФ не верят заявлениям Киева о готовности обсуждать вопрос нейтрального статуса Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда заявляет о готовности рассматривать вопрос нейтрального статуса Украины.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом Лавров сказал на пресс-конференции, созванной 25 февраля.

«Он сейчас не говорит правду, проще говоря, лжет, когда заявляет, что готов обсуждать вопрос нейтрального статуса Украины» - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что президент Украины упустил возможность и не договорился с Россией после того, как она представила предложения по обеспечению безопасности в регионе.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым и имел свою представительскую власть.

«Мы будем рассматривать это в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он еще раз подтвердил, что мы заинтересованы в том, чтобы народ Украины был независимым, чтобы имел правительство, которое не будет находиться под внешним управлением, не будет захвачен неонацизмом, поощрением геноцида русских, использования Украины как инструмента сдерживания России» - сказал Лавров.