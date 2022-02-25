В Германии заявили, что готовы к возможному приему беженцев из Украины

Германия готова как к приему беженцев с Украины, так и к оказанию поддержки соседним странам. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Глава МВД сообщала о готовности к возможному приему беженцев", - сказал он. "Мы полагаем, что первоначально беженцы направятся в Польшу", - отметил представитель кабинета министров. По его словам, Берлин "предложил серьезную поддержку [соседним государствам] на тот случай, если она потребуется".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.