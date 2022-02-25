Владимир Путин готов вести с Украиной переговоры на высшем уровне
16:12, 25 Февраль, 2022
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной на высшем уровне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агенство «РИА Новости», со ссылкой на китайский государственный телеканал.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину начать переговоры о прекращении боевых действий.
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