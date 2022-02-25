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Владимир Путин готов вести с Украиной переговоры на высшем уровне

Владимир Путин готов вести с Украиной переговоры на высшем уровне

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной на высшем уровне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агенство «РИА Новости», со ссылкой на китайский государственный телеканал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину начать переговоры о прекращении боевых действий.
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